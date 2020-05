Covid-19

Apoio para comunicações, oferta de máscaras e compra de publicidade institucional são algumas das medidas da União Europeia e de Portugal para os meios de comunicação social em Timor-Leste devido à covid-19, disse hoje um responsável.

As medidas estão a ser desenvolvidas no âmbito da "Parceria para a melhoria da prestação de serviços através do reforço da Gestão e Supervisão das Finanças Públicas em Timor-Leste" (PFMO), cofinanciada pela UE e pelo Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, afirmou à Lusa o responsável da unidade de implementação do PFMO, Rui Dinis.

"Na mesma linha de apoio, outras medidas estão a ser preparada, para serem apresentadas e acordadas com as autoridades timorenses e com o Conselho de Imprensa, para fazer chegar mais apoio aos jornalistas e aos 'media' nacionais", adiantou.