Covid-19

A Comissão de Saúde da China informou hoje ter detetado mais três contágios importados da covid-19, um número que mantém a tendência de novos casos em níveis mínimos.

Na véspera, as autoridades tinham diagnosticado dois casos e no sábado apenas um.

Até às 00:00 (17:00 de domingo em Lisboa) foi identificado um caso na província de Shandong, no leste do país, e dois na cidade de Xangai, todos em viajantes provenientes do estrangeiro.