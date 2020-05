Actualidade

Dois estudantes da Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) foram os vencedores do VII Prémio de Língua Portuguesa, da Fundação Oriente em Díli, com dois textos inspirados num excerto da obra de Fernando Pessoa, Mensagem.

Inocência Merelis do Rosário Osório, estudante do quarto ano do Departamento de Língua Portuguesa da Faculdade de Educação da UNTL, foi a primeira classificada, com o conto "Builai no mar azul", informou a Fundação Oriente em comunicado.

O segundo classificado foi Gerson Armindo da Silva Leite Araújo, estudante do quinto ano da Faculdade de Direito da UNTL, com o texto "Henrique no país de outro mundo".