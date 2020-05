Actualidade

O Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se comemora pela primeira vez a 05 de maio, é assinalado com o lançamento de um concurso literário internacional para estudantes de língua e literatura portuguesas espalhados pelo mundo.

Os "Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa", iniciativa do Camões Instituto, da Porto Editora e do Plano Nacional de Leitura (PNL) desafia os alunos de português a escreverem um conto inédito, de uma a três páginas.

Estão contempladas cinco categorias: em função da idade (dos oito aos 14 anos e a partir dos 15 anos) e de acordo com os níveis de proficiência da língua dos alunos, explicam os promotores do concurso, em comunicado enviado à agência Lusa.