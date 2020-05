Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) quer mediar as negociações entre os credores privados da dívida e os países africanos com dificuldades de pagamento, no âmbito do alívio da dívida aos Estados pobres mais endividados.

"Para terem sucesso nas negociações com os credores relacionadas com potenciais programas de alívio da dívida, os governos têm de se equipar com conhecimento suficiente e o necessário léxico para se envolverem num diálogo com os credores", argumenta a direção do Instrumento de Apoio Legal Africano (ALSF, na sigla em inglês), uma entidade que funciona no âmbito do BAD.

"O ALSF tem uma vasta experiência no apoio aos governos africanos em questões de dívida soberana e pode dar um apoio legal de alta qualidade e construção de capacidade", diz o BAD numa nota enviada à Lusa, na qual se acrescenta que esta entidade "tem um painel de sociedades de advogados internacionais que podem ser chamadas em caso de emergência e desenvolveu uma rede de consultores técnicos e financeiros e peritos em dívida pública regional que podem ajudar os governos".