O CDS-PP vai criar um conselho com personalidades das áreas das finanças, educação ou justiça, com o objetivo de apresentar um plano para a recuperação económica e social de Portugal após a pandemia de covid-19, revelou o presidente.

"Nós vamos criar um grupo de personalidades" que vão ser "uma espécie de conselho para recuperação económica e social do país", com o objetivo de reformar o "Estado depois desta pandemia" provocada pelo novo coronavírus, afirmou o líder do CDS, em declarações à agência Lusa por ocasião dos 100 dias à frente do partido.

"E vamos apresentar um plano para Portugal a curto, médio prazo, e depois aí poderemos adiantar políticas concretas, que terão de merecer muito estudo e muita discussão da nossa parte", apontou o presidente democrata-cristão, explicando que o grupo será "coordenado pela direção do partido" e por si próprio especialmente.