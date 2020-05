Covid-19

O Governo de Macau vai organizar no território em 2021 intercâmbios de futebol entre a China e os países lusófonos, disse hoje a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

"Serão organizados em 2021, em Macau, atividades de intercâmbio de futebol entre a China e os países de língua portuguesa, a fim de desempenhar plenamente o papel de plataforma de intercâmbio desportivo entre a China e esses países", afirmou Elsie Ao Ieong na Assembleia Legislativa (AL) na apresentação das Linhas da Ação Governativa (LAG) para a área que tutela.

A governante não forneceu detalhes sobre a calendarização ou eventos em causa, num discurso dirigido aos deputados, dedicado ao desenvolvimento das áreas da cultura e do desporto e no qual prometeu que "serão aproveitadas as ligações estreitas e vantajosas entre Macau e os países de língua portuguesa para promover o intercâmbio e cooperação cultural".