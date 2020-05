Covid-19

Uma declaração polémica da vice-presidente do Governo espanhol Teresa Ribera a explicar que Portugal conteve melhor a covid-19 porque está "um pouco mais a oeste" motivou críticas nas redes sociais do país vizinho.

"Em Portugal [o vírus] parou antes. Vinha de leste e eles estão um pouco mais a oeste e então puderam parar um pouco antes", disse Teresa Ribera numa entrevista publicada no domingo no El País.

A responsável governamental encarregada de coordenar os trabalhos do plano de transição para uma "nova normalidade" também explicou que em Portugal houve um comportamento por parte do conjunto da sociedade e das forças políticas "muito mais unido" e com "entreajuda".