Covid-19

Bruxelas, 04 mai 2020 (Lusa) -- A Bélgica ultrapassou nas últimas 24 horas os 50 mil casos de contágio pela covid-19, mantendo a tendência em baixa de novos casos diários, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a Bélgica registou, nas últimas 24 horas, 361 novos casos, menos 28 do que os 389 de domingo, o quarto recuo diário consecutivo, para um total de 50.267 casos de contaminação com o novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas, houve 80 mortes, face às 79 de domingo, totalizando a Bélgica 7.924 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia no país.