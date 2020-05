Covid-19

Cerca de 13 mil estudantes de Macau regressaram hoje às aulas presenciais do ensino secundário complementar, três meses após as escolas terem encerrado portas devido à pandemia da covid-19, anunciaram as autoridades.

Estes são os primeiros alunos a regressarem às aulas presenciais em mais de 40 escolas de Macau, indiciaram as autoridades na conferência diária de acompanhamento da covid-19.

O reinício vai ser faseado, prevendo-se que os alunos do ensino secundário geral reiniciem as aulas na próxima semana. Já o calendário para os restantes anos do ensino não superior está ainda por decidir.