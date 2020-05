Actualidade

Um projeto liderado por dois jovens cientistas portugueses na Alemanha pretende sensibilizar crianças dos países de língua portuguesa a optarem pela frequência do ensino superior e, em particular, por carreiras de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Liderado por Mariana Alves e Rafael Galupa, investigadores do Laboratório Europeu de Biologia Molecular (EMBL) na Alemanha, o projeto "Cartas com Ciência" tem como objetivo "fomentar trocas epistolares que permitam mitigar barreiras e preconceitos relacionados com o ensino superior e as carreiras de investigação, promovendo a literacia científica e a língua portuguesa".

A iniciativa, segundo um comunicado dos promotores hoje enviado à agência Lusa, será desenvolvida "através de correspondência por cartas entre crianças dos nove países de língua oficial portuguesa e investigadores lusófonos de todo o mundo", através do sítio https://www.cartascomciencia.org/.