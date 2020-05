Covid-19

A primeira manhã de novas regras nos transportes públicos está a "correr muito bem", disse hoje o ministro do Ambiente, indicando que até às 08:00 houve 30 pessoas no Metropolitano de Lisboa sem máscara à entrada, mas aceitaram comprar.

"Não foi passada nenhuma multa, até agora, essas pessoas iam entrar sem máscara, portanto num sítio onde ainda podiam estar sem máscara", avançou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, no âmbito de uma visita à Central de Comando do Metropolitano de Lisboa, para assinalar o início do plano de desconfinamento devido à pandemia da covid-19.

As 30 pessoas que apareceram sem máscara no Metropolitano de Lisboa até às 08:00, após serem interpeladas pelos agentes de segurança, "aceitaram de muito bom grado a sugestão" de ir comprar o equipamento de proteção individual, disponível nas máquinas de venda automática.