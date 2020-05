Actualidade

O diretor do Museu Nacional de Arqueologia (MNA), António Carvalho, foi reconduzido no cargo em regime de substituição, indica hoje o Diário da República (DR).

De acordo com o DR n.º 86/2020, Série II, de hoje, o despacho com a designação é publicado pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), e tem efeitos desde 22 de março deste ano.

António Carvalho ocupa o cargo de diretor do MNA desde 2012, quando foi designado para substituir o então diretor, o arqueólogo Luís Raposo, que o dirigiu durante 16 anos.