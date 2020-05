Covid-19

O prazo máximo de atribuição da bolsa aos projetos aprovados na primeira 'cut-off' do programa de apoio às empresas StartUP Voucher (2019-2020) foi prorrogado de 12 para 15 meses, segundo um despacho publicado hoje em Diário da República.

A iniciativa insere-se num pacote de novas medidas de apoio dirigidas às "mais de 2.500 'startups' portuguesas", no valor total de 25 milhões de euros, anunciadas no passado dia 21 pelo Ministério da Economia para minorar o impacto do novo coronavírus na economia.

"Tendo em conta a necessidade de medidas ativas de emprego e de outras medidas não formativas, bem como o interesse para a economia nacional em criar condições que promovam o eficaz desenvolvimento de ideias inovadoras, visando o lançamento de novas 'startups', importa adaptar o StartUP Voucher, enquanto medida que pretende promover o desenvolvimento, por parte dos jovens, de novos projetos de empreendedorismo inovador, à atual situação de calamidade em que vivemos", lê-se no texto do diploma publicado hoje.