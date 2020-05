Covid-19

O Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República (CFSIRP) defendeu hoje que as "secretas" podem ajudar no "alerta" a "sinais pandémicos", como a covid-19, e na "análise prospetiva da ameaça".

No seu relatório anual, de 2019, o CFSIRP afirmou que há países a tratar a pandemia como uma questão de "segurança nacional", que não é aplicável em Portugal devido a impedimentos constitucionais e legais, mas destacou a importância do tema para os serviços de informações, tendo em conta os "desafios e ameaças à estabilidade de uma verdadeira ecologia integral".

O conselho de fiscalização divide a avaliação que pode ser feita pelas secretas em dois momentos.