O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que as "cerimónias que a Igreja escolheu" para assinalar o 13 de maio "são as que o bom senso e as medidas sanitárias aconselham" a propósito da covid-19.

"Sou o primeiro a sentir a falta de eucaristias, procissões, festas tradicionais. Mas isso por um valor maior: o direito à vida e à saúde. Isso aplica-se exatamente ao 13 de Maio", declarou o chefe de Estado, falando à Rádio Montanha, da ilha açoriana do Pico.

Marcelo agradeceu a todas as igrejas e confissões o papel responsável na adoção de medidas para atenuar as concentrações de pessoas em plena pandemia de covid-19.