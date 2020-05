Covid-19

A rede Termas do Centro lançou hoje um blogue que mostra "os múltiplos benefícios das águas termais, através de estudos científicos", em mais um passo para a reabertura gradual das suas estâncias, provavelmente a partir de junho.

"Este novo blogue foi pensado para mostrar a todos as muitas experiências de que podem usufruir numa deslocação às Termas, assim que for possível voltarem a desfrutar em pleno do bem-estar proporcionado pelas nossas estâncias", explica Adriano Barreto Ramos, coordenador da rede Termas do Centro.

Em abril, Adriano Barreto Ramos antecipou que, em junho, estarão reunidas condições para que estas estâncias reabram ao público, ainda que com "alteração de procedimentos" devido à covid-19.