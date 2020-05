Covid-19

Quinze entidades de Macau doaram 180 mil máscaras e mil equipamentos de proteção aos países lusófonos, anunciou hoje Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, organizador da iniciativa.

O Fórum "aproveitou a função de Macau como Plataforma para organizar e unir várias entidades e instituições sediadas" no território para "a doação aos oito países de língua portuguesa os materiais de proteção e de segurança, incluindo cerca de 180 mil máscaras" e mais de mil equipamentos, referiu numa nota divulgada hoje.

A cerimónia teve lugar hoje na sede do Fórum Macau. Citada no comunicado da instituição, a secretária-geral, Xu Yingzhen, disse acreditar que "todos os Governos e povos vão superar as dificuldades temporárias juntos, e recuperar a economia bem como retornar a vida normal mais cedo possível".