Actualidade

Pelo menos cinco membros das forças de segurança afegãs morreram e outros sete ficaram feridos num atentado talibã com um camião carregado de explosivos, no primeiro ataque do género desde o acordo de Doha, de 29 de fevereiro, entre os insurgentes e os Estados Unidos.

"Nesta pontente explosão morreram cinco membros das forças de segurança e otros sete ficaram feridos", disse o porta-voz do governador de Helmand, Omar Zwak, à agencia Efe.

O atentado, contra um posto de controle de segurança, ocorreu por volta da meia-noite no distrito de Nahr-e-Sara, província de Helmand, indicou hoje de manhã um comunicado do Ministério da Defesa.