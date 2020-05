Covid-19

Mais de cem personalidades da sociedade portuguesa subscrevem uma carta aberta em defesa das bibliotecas, propondo mais atenção e maior articulação nas políticas públicas para este setor, no dia em que as bibliotecas públicas reabrem ao público.

Dirigida ao primeiro-ministro, à ministra da Cultura e ao presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a "Carta Aberta Bibliotecas: estamos disponíveis" alerta para o papel das bibliotecas, no período de recuperação da crise motivada pelas medidas de combate à covid-19, que "podem, e têm condições, para participar como agentes ativos nos pacotes de estímulo de investimento desenvolvidos pelo Governo no combate à crise, apoiando as populações".

O documento assinala que as bibliotecas foram das primeiras instituições a encerrar os seus espaços durante o período de confinamento e as primeiras a reabrir, tendo continuado sempre a trabalhar, adaptando-se à nova realidade através do meio digital, "em resposta à crescente procura e pressão dos cidadãos, incluindo muitas pessoas que habitualmente não as frequentavam", lê-se na carta enviada à comunicação social e assinada não só por bibliotecários, mas também por personalidades de quadrantes tão diversos, como médicos, jornalistas, antropólogos, músicos professores, operários, arqueólogos, arquivistas, biólogos, economistas, advogados, atores, geógrafos e pintores.