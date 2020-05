Tancos

A procuradora do Ministério Público acusou hoje, no debate instrutório do caso das armas de Tancos, que algumas defesas concertaram posições, num processo que classificou de "extremamente singular", pedindo que todos os arguidos fossem a julgamento.

Cláudia Porto optou fazer as suas alegações por escrito num documento com 750 páginas que entregou às defesas e ao juiz, tendo feito oralmente apenas algumas considerações sobre o processo e o comportamento dos arguidos e das suas defesas.

Para a procuradora, "houve uma nítida concertação das defesas nesta fase instrutória em comparação com o que foi dito em inquérito", concretizando que foi o caso do ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), Luis Vieira, com o antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes, ambos acusados de terem participado numa "farsa" sobre o achamento das armas furtadas.