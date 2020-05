Actualidade

Uma candidatura aos órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Arquitetos para o triénio 2020-2022, a eleger em junho, encabeçada pela arquiteta Cláudia Costa Santos, veio juntar-se aos candidatos Gonçalo Byrne e Daniel Fortuna do Couto, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da candidatura de Cláudia Costa Santos, atual presidente do conselho diretivo da Secção Regional Norte da Ordem, o objetivo do projeto é "dar voz às preocupações e anseios enquanto arquitetos partilhando da mesma visão estratégica".

Sob o lema "A Ordem és tu", a candidatura, que foi entregue a 27 de abril, afirma que o movimento que a apoia defende uma "mudança e renovação profunda da Ordem dos Arquitetos", atualmente liderada por José Manuel Pedreirinho.