Alguns comerciantes do centro histórico da cidade da Guarda reabriram hoje as portas dos estabelecimentos com "nervosismo", com receio de contaminação da covid-19 e sem "grande esperança" nas vendas.

Depois de uma paragem nos negócios decretada pela situação de emergência vivida no país, vários comerciantes da zona mais antiga da Guarda regressaram hoje ao trabalho e abriram as lojas a um período de "incertezas" e marcado por cuidados redobrados em termos de segurança.

"Estou muito nervosa. Estou na loja há 30 anos e nunca vivi uma situação destas", disse à agência Lusa Cristina Godinho, de 50 anos, funcionária da loja de artigos para desporto "Nova Era".