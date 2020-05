Covid-19

Portugal regista hoje 1.063 mortos relacionadas com a covid-19, mais 20 do que no domingo, e 25.524 infetados (mais 242), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.043 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,9%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (25.524), os dados da Direção Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 242 casos do que no sábado (25.282), representando uma subida de 1%.