Covid-19

O presidente executivo do BPI, Pablo Forero, disse hoje em conferência de imprensa que o banco registou uma quebra de 40% no crédito à habitação nas primeiras três semanas de abril, algo que considerou normal face à pandemia de covid-19.

"O que observamos nas primeiras três semanas de abril, quando comparamos o mês de março com o de abril, o que estamos a observar é uma queda de 40% em crédito à habitação, o que é normal", afirmou Pablo Forero na conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco no primeiro trimestre (lucros de 6,3 milhões de euros).

O líder do BPI, que abandonará o cargo para se reformar, sendo substituído por João Pedro Oliveira e Costa, lembrou que "com o confinamento, os avaliadores não podem ir avaliar as casas e os compradores não podem ir visitar as casas".