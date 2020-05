Covid-19

O Fórum para a Competitividade estima que a economia portuguesa tenha sofrido uma contração trimestral entre 4% e 6% de janeiro a março, a que corresponderia uma variação homóloga entre -2,5% e -4,5%.

Na sua nota de conjuntura de abril, o Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade destaca, contudo, a "incerteza muito elevada" desta estimativa trimestral, "visível na largura do intervalo apresentado", e que atribui à "difícil tarefa de estimar" o impacto da pandemia de covid-19 na atividade económica e à "dificuldade de datar o princípio" deste efeito, que "começou a ser sentido no início de março, ainda antes do anúncio oficial do estado de emergência, em 18 de março".

"Para além disso, pela sua excecionalidade, é incerto que a forma como o INE [Instituto Nacional de Estatística] calcula o PIB seja capaz de refletir em pleno os seus efeitos", acrescenta.