Covid-19

O Centro de Produção de Mangualde do Grupo PSA Peugeot/Citroën retoma a atividade na quarta-feira, com a produção a iniciar-se na quinta, sob o cumprimento de um protocolo de higiene e segurança, adianta um comunicado.

"Graças a um esforço coletivo, validado pela auditoria realizada no dia 06 de abril, podemos retomar a produção no Centro de Mangualde, de forma gradual e segura. No dia 06 de maio terão início os trabalhos de preparação nas unidades de ferragem e pintura, e, a partir de 07 de maio, estarão em laboração todas as áreas de produção", destaca o diretor do Centro de Produção de Mangualde.

José Luis Alonso Mosquera explica que, desde que suspendeu a atividade, em 18 de março, por causa da pandemia da covid-19, que implementou "um protocolo de medidas sanitárias reforçadas nas instalações" de Mangualde que contém mais de 100 medidas de higiene e segurança.