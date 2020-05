Actualidade

O BPI tinha 383 balcões no final de março, menos 23 do que no fim de 2019, segundo dados hoje divulgados pelo banco.

O presidente executivo, Pablo Forero, disse que o banco tem continuado a fazer fusões na rede, acompanhando "os clientes que preferem balcões maiores".

Além da rede de balcões, o BPI indicou hoje que tinha em Portugal, em março, 36 centros 'premier', 34 centros de empresas e um balcão móvel.