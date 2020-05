Covid-19

O presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, afastou hoje qualquer cenário de ajudas financeiras adicionais para a empresa e salientou o apoio do grupo público à produção independente e às indústrias criativas.

O gestor reuniu-se hoje com o Presidente da República, no âmbito de uma ronda de audiências que Marcelo Rebelo de Sousa está a ter esta tarde com os líderes dos principais grupos de comunicação social, no âmbito do impacto da pandemia de covid-19 no setor.

"Não se colocam temas de ajudas financeiras adicionais para o grupo RTP", afirmou Gonçalo Reis, no final da audiência, quando questionado pelos jornalistas sobre o tema.