O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje ter falado com o Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre uma futura visita a Portugal, mas que depende dos resultados das eleições presidenciais nos dois países.

"Como é evidente, e como eu lembrei, há eleições nos Estados Unidos e depois haverá eleições em Portugal, ambas presidenciais. Veremos quem é chefe de Estado para o ano, quem recebe quem", declarou o Presidente da República aos jornalistas, no Chiado, em Lisboa.

Sobre a sua conversa com Donald Trump, que lhe ligou na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "o Presidente norte-americano, no fundo, queria cumprimentar Portugal e os portugueses pelo sucesso no combate à pandemia, perceber por que é que estava a correr assim em Portugal, para comparar com a situação norte-americano", e também "testemunhar o seu apreço pela comunidade luso-americana".