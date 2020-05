Covid-19

Órgãos de comunicação social que se dedicam à promoção e divulgação do que se faz no setor primário em Portugal pediram ajuda ao Governo para ultrapassar as dificuldades provocadas pela pandemia de covid-19.

Numa carta enviada aos ministérios e entidades que tutelam o setor, estes órgãos apelam a que lhes seja atribuída uma parte "do valor destinado à promoção e divulgação dos diferentes programas de apoio" a áreas como a agricultura, o desenvolvimento rural, a floresta, a promoção territorial, o ambiente, o turismo e a gastronomia.

As revistas Gazeta Rural, Voz do Campo, Frutas e Legumes, Ruminantes, Vida Rural, Agrotec e Tecnoalimentar, o Jornal dos Sabores, os portais Agricultura e Mar e Agronegócios e o Agro-Manual também consideram que, no contexto atual, deve ser suspensa a taxa para a Entidade Reguladora para a Comunicação Social e aliviados os procedimentos administrativos associados.