Covid-19

A Associação da Hotelaria de Portugal enviou uma carta à Associação Nacional de Municípios (ANMP) com propostas de estímulo às empresas hoteleiras, como isenção da taxa turística até ao final de 2021.

"Ponderando o conjunto de propostas que o Governo já aprovou, as iniciativas já em vigor nalguns municípios e a dramática situação em que se encontram as empresas hoteleiras, encerradas e com perspetivas sombrias para o futuro, a AHP considerou pertinente enviar um pacote de sugestões aos Municípios e à ANMP", anunciou hoje a associação, em comunicado.

Entre as propostas está a isenção do pagamento de taxa turística até ao final de 2021, nos concelhos onde a mesma exista, ou então a suspensão do procedimento com vista à aprovação e entrada em vigor daquela taxa.