Covid-19

O mágico Luís de Matos adaptou o recinto de estacionamento da sua produtora, em Ansião, para acolher o primeiro espetáculo ao vivo em que as pessoas não saem dos automóveis, disse hoje o próprio à agência Lusa.

A estreia do "Luís de Matos Drive-In" acontecerá no dia 05 de junho, com a presença de um máximo de 70 carros, num parque com capacidade para 100 viaturas que "fica preparado para diferentes eventos culturais, nas áreas do teatro, humor e música", adiantou.

"Aquilo que sabemos fazer estamos proibidos de fazer. Estamos a tentar criar condições para acolher outros artistas", sublinhou Luís de Matos, realçando a necessidade de o mundo das artes e do espetáculo inovar para ultrapassar as restrições associadas à pandemia da covid-19.