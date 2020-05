Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a descer 2,28% para 4.186,69 pontos, acompanhando o rumo negativo das principais bolsas europeias e com todas as cotadas em queda.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, as maiores descidas foram da Mota-Engil (5,04% para 1,09 euros), da Galp (4,65% para 10,03 euros) e do BCP (4,41% para 0,10 euros).

No resto da Europa, Paris caiu 4,24%, Milão 3,70%, Frankfurt 3,64%, Madrid 3,60% e Londres registou uma descida mais ligeira de 0,16%.