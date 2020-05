Covid-19

O FC Porto, líder da I Liga portuguesa de futebol, voltou hoje aos treinos após a interrupção devido à pandemia de covid-19, com o plantel dividido em três grupos e com testes a atletas e equipa técnica.

Depois de serem submetidos a exames imunológicos, os jogadores fizeram uma sessão de trabalho realizada em separado, com três grupos a trabalharem até às 13:00, com nota de destaque para a inclusão do guarda-redes Francisco Meixedo, da equipa B.

O trabalho no centro de estádios do Olival, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, regressa na terça-feira, pelas 09:00, de novo com a divisão em grupos.