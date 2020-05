Actualidade

A Candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027 apresentou hoje os mandatários da juventude, que venceram o concurso que desafiava os jovens da Beira Interior a apresentarem ideias inovadoras como legado do projeto 20 anos depois.

O júri do concurso premiou as ideias de Inês Lopes Gonçalves, de Aguiar da Beira, de 15 anos, e António Rodrigues, da Guarda, de 17, de entre uma lista de 12 finalistas, de acordo com um comunicado da candidatura enviado à agência Lusa.

"A nossa professora de Português propôs-nos participar e como vivo num ambiente rural acho que o património natural deve ser valorizado. A minha ideia surgiu daí", referiu Inês Lopes Gonçalves, citada na nota.