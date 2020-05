Covid-19

O presidente executivo da Media Capital, Luís Cabral, disse hoje que o apoio do Estado com a compra antecipada de publicidade institucional, de 15 milhões de euros, "é muito bem-vindo", embora o montante seja insuficiente.

Luís Cabral falava aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, que iniciou esta tarde uma ronda com os líderes dos principais grupos de comunicação social em Portugal, no âmbito do impacto da pandemia de covid-19 no setor.

"As quebras de investimento publicitário são muito significativas, vamos ter apoio um apoio governamental. Se me perguntar se é suficiente, não é o suficiente, mas é muito bem-vindo e em nome da Media Capital agradeço muito esse apoio porque temos de ser sempre reconhecidos quando nos ajudam", afirmou Luís Cabral.