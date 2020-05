Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, denunciou hoje que o Ministério da Saúde não paga às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) desde janeiro, situação que considera "inaceitável" e sobre a qual estava "a milhas" quando pediu que fossem liquidadas as dívidas do Estado.

"Fiquei absolutamente estarrecido e admirado com a situação. As IPSS receberam pela Segurança Social tudo o que têm direito, mas tudo o que devem receber do Ministério da Saúde, pura e simplesmente, o Governo não tem pago nada desde janeiro", revelou, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião no Porto com a União da Misericórdias do Porto e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS).

De acordo com Rui Rio, esta é uma realidade a qual o PSD era alheio quando apresentou uma proposta para que o Governo pagasse "tudo o que havia para pagar" e ajudar a injetar liquidez na economia.