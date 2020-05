Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) saudou hoje a recolha de cerca de 7,4 mil milhões de euros para testes, vacinas e tratamentos contra a covid-19, considerando que os países que doaram mostraram "solidariedade global".

A partir de Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que os contributos hoje avançados são uma "poderosa demonstração de solidariedade global" e um compromisso dos 40 países doadores para fornecer "ferramentas capazes de salvar vidas" ao mundo inteiro.

Ghebreyesus reiterou que a medida do sucesso da iniciativa será a acessibilidade das vacinas, testes e tratamentos a todas as pessoas que dela necessitem, mais do que a rapidez com que se chegue a tê-las.