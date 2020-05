Actualidade

O Turismo do Porto e Norte manifestou-se hoje "frontalmente contra" a TAP ter apenas três voos a partir do aeroporto do Porto no pós-estado de emergência decretado por causa da covid-19.

Num comunicado intitulado "Turismo do Porto e Norte contesta disparidade regional na retoma da atividade da TAP", o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins, diz estar "frontalmente contra" os planos tornados públicos para a retoma operacional da transportadora aérea nacional, que deixariam o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, numa primeira fase, com apenas três voos.

"Seria completamente incompreensível este esvaziamento da infraestrutura aeroportuária que serve o Norte de Portugal e que tem apresentado resultados fantásticos ao longo dos últimos anos, muito contribuindo para a dinamização de vários setores económicos da região e em que se destacam as empresas exportadoras e o turismo", declarou Luís Pedro Martins.