Covid-19

A Organização Mundial de Saúde negou hoje ter ignorado avisos do centro de controlo de doenças de Taiwan sobre a transmissibilidade entre humanos do novo coronavírus no final de dezembro do ano passado.

Respondendo a uma pergunta colocada na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, o representante do departamento legal da organização, Steve Solomon, reconheceu que Taiwan enviou à OMS um 'email' em 31 de dezembro pedindo informação sobre "sete casos de pneumonia atípica" que se tinham verificado na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do que viria a ser a pandemia da covid-19.

"O 'email' não era um aviso e só continha informação que a OMS já tinha detetado", afirmou Steve Solomon, que reiterou que aquela agência das Nações Unidas não ignorou qualquer aviso sobre a transmissibilidade entre humanos e que, dias depois do 'email', mesmo quando ainda não havia certeza sobre essa transmissibilidade, as orientações da OMS aos seus membros já se baseavam na possibilidade de ocorrer contágio entre seres humanos.