Tancos

A defesa do ex-diretor da Polícia Judiciária militar (PJM) disse hoje que a acusação do caso de Tancos é uma "autêntica misturadora" sem sustentação, criticando a junção dos processos do furto com o da recuperação das armas.

Os advogados Rui Baleizão e Manuel Ferrador pediram que Luís Vieira não fosse a julgamento, defendendo que este militar não teve conhecimento da alegada encenação da recuperação das armas, como o acusa o Ministério Público (MP).

"A acusação é uma autêntica misturadora com um grande espírito criador que coloca na mesma sala de audiência quem furtou e quem recuperou o armamento", disse o advogado de defesa no debate instrutório, que decorreu no Tribunal de Monsanto.