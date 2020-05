Covid-19

As orientações conjuntas da tutela e da Direção-Geral da Saúde para a reabertura de creches estão ainda a ser trabalhadas, mas devem chegar aos equipamentos sociais ainda esta semana, adiantou hoje a ministra Ana Mendes Godinho.

Nós estamos neste momento com a Direção-Geral da Saúde (DGS) a trabalhar no sentido da disponibilização das orientações. Já temos uma base de orientações que vão ser disponibilizadas ainda esta semana por todas as creches, no fundo com regras de segurança, regras sobre as medidas que devem ser implementadas para que esta reabertura seja feita da forma mais segura, mais tranquila", disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

A ministra visitou esta tarde a creche do Centro de Promoção Social Alta de Lisboa, no Lumiar, em Lisboa, onde hoje 24 funcionárias foram testadas para despiste de covid-19, uma medida para preparar a reabertura do espaço a 18 de maio que, segundo a diretora Maria Serra, deve voltar a receber 32 crianças das mais de 100 que habitualmente frequentam o equipamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.