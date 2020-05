Covid-19

A PSP registou, entre 18 de março e 03 de maio, 2.275 acidentes de viação, menos 5.412 do que em igual data de 2019, uma redução de 70%, e menos 90% de mortes, disse hoje a força policial.

Durante o período do estado de Emergência devido à pandemia de covid-19, ocorreram quatro mortes devido a acidente (menos 38 do que no ano passado), representando um decréscimo de 90%, 38 feridos graves (menos 58, um decréscimo de 60%) e 578 ligeiros (menos 1.775, uma diminuição de 75%).

A PSP registou ainda 354 detenções por condução sem habilitação legal, uma quebra de 20% em relação ao período homólogo (com 441 registos), o que, considera, "não deixa de ser notório porquanto a substancial quebra da circulação rodoviária permitira antever uma quebra mais acentuada".