Covid-19

A Autoridade Marítima Nacional fez 11.149 recomendações a um total de 29.981 pessoas, entre sexta-feira e domingo, sobre a importância do cumprimento das restrições no acesso às praias, para mitigar a propagação da pandemia, foi anunciado na segunda-feira.

De acordo com um comunicado, decorreram várias ações, nestes três dias, "nas praias e junto à orla marítima, no sentido de aconselhar e sensibilizar as pessoas para a importância do cumprimento das medidas impostas" para diminuir o risco de disseminação da pandemia de covid-19.

A nota refere que a Polícia Marítima "não registou qualquer ocorrência por desobediência à autoridade", mas fez 11.149 recomendações a um total de 29.981 pessoas.