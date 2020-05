Actualidade

O primeiro-ministro timorense enviou hoje ao Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, um ofício com a indigitação de novos membros do VIII Governo constitucional, disse uma fonte oficial do gabinete de Taur Matan Ruak.

"Foi enviado hoje um primeiro ofício", disse a fonte, escusando-se adiantar quaisquer pormenores sobre o documento.

Na passada quinta-feira, Taur Matan Ruak anunciou o nome de seis novos membros do executivo, cinco da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin) e um do Partido Democrático (PD), que indigitou para o VIII Governo, cuja lista apresentou verbalmente a Lu-Olo.