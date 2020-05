Actualidade

A bancada da segunda força no parlamento timorense pediu hoje ao Presidente do país que promova um diálogo com o partido com maior representação parlamentar para solucionar o impasse político.

O Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) apelou ao Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, para "promover um diálogo entre os dois maiores partidos (...) para encontrar uma solução para o impasse político" no país, de acordo com um comunicado do CNRT, liderado por Xanana Gusmão.

O CNRT considerou que, apesar das diferenças entre os dois maiores partidos com assento no parlamento, as duas forças devem procurar em conjunto uma solução que tenha em conta "o interesse de todo o povo", acrescentou.