Covid-19

O Indicador de Clima Económico (ICE) de Moçambique caiu no mês de março, refletindo os primeiros impactos da pandemia da covid-19 no país, indicam dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) moçambicano.

O índice mensal caiu de um valor de 98,2 para 95,5, com a tendência negativa a dever-se "à degradação da confiança em todos setores de atividade inquiridos", com destaque para os de alojamento, restauração e transportes, "que viram os seus níveis de confiança caírem em 22 e 9.2 pontos percentuais, respetivamente, face a fevereiro", detalhou o boletim do INE.

O indicador de expectativas de emprego foi o que registou um recuou mais expressivo, de 92,9 para 82,6 pontos, valor mínimo histórico, registado em janeiro de 2004.