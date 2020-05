Actualidade

O maior partido no parlamento timorense, Fretilin, disse hoje estar disponível para um diálogo para resolver a situação política em Timor-Leste, mas só se participarem todas as forças parlamentares.

"Estou disposto a conversar, com iniciativa presidencial, mas com todos os partidos no parlamento. Porque tenho muita coisa para falar e gostaria que todos falassem", disse à Lusa o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri.

"Para mim um diálogo com todos é a melhor solução, para que haja respeito pelos grandes e pelos pequenos partidos", afirmou.