Actualidade

Deputados de três bancadas partidárias, que representam a maioria dos deputados, apresentaram hoje um requerimento para a destituição da mesa do Parlamento Nacional, manifestando preocupação pelo trabalho parlamentar.

O requerimento foi assinado por deputados da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), do Partido Libertação Popular (PLP) e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), que entre si representam 36 dos 65 deputados do parlamento.

Na carta, entregue hoje no gabinete do presidente do Parlamento Nacional, os deputados argumentam que o pedido de destituição se deve a "uma grande preocupação relacionada com o trabalho do Parlamento e a liderança do atual presidente do Parlamento".